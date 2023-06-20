基隆市議員張秉鈞因為涉詐領助理費，20日上午遭基隆地檢署指揮調查局，搜索住家及服務處，張秉鈞也被調查局帶回約談。由於張秉鈞已於5月獲民進黨提名為基隆市立委參選人，藍白陣營的立委參選人也各自表達看法。

宣布參選立委的謝立功認為，政治人物應用更高道德標準要求自己。（摘自謝立功臉書／張志康基隆傳真）

據了解，張秉鈞疑被控涉嫌詐領助理費，檢調在掌握相關事證後，20日上午，調查局持法院核發的搜索票，赴張秉鈞的服務處及住家搜索，並將張帶回約談。下午張秉鈞及其父前基隆市議員張錦煌的手機都關機，可能父子兩人都同遭約談。

國民黨提名立委參選人林沛祥表示，目前案情仍不明朗，明日再說明看法。（張志康攝）

對於參選立委的對手遭檢調約談，國民黨提名的立委參選人林沛祥表示，目前案情仍不明朗，待明天有更多資訊後，再對外說明看法。另一方面，宣布參選基隆市立委，並爭取民眾黨提名的謝立功也表示，政治人物出來從政，服務社會大眾，就應該要用更高的道德標準要求自己。一切尊重司法調查，勿枉勿縱。

民進黨基隆市黨部主委蘇仁和表示，目前案情仍有待釐清，盼各界不要妄加揣測。至於後續如何處置，交由黨中央決定。