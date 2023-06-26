關西鎮艾斯巴達公司存放16桶事業廢液桶，612發生廢液汙染鳳山溪事件，縣長楊文科與關西鎮長陳光彩26日在鎮公所與鎮代、各村里長召開行政討論會議，地方提出加裝設監視設備、加強環保稽查及警力巡邏，現場汙染源未徹底清除前，水公司應每日檢測，請縣府與環保署盡速公布採驗報告。

楊文科表示，關西鎮環境汙染問題，要做全面性徹底檢討，會中提出的意見都非常好，目前同意加裝監視器及加強警力巡邏，縣府也會持續緊盯被撤銷工廠登記的艾斯巴達公司，縣府團隊會好好討論，一步一步解決，鄉親有志一同，用心全力改善環境。

會後，楊文科與陳光彩等人前往艾斯巴達公司，檢視廠區內倉庫暫存的16桶事業廢液桶封條，環保局指該案已進入偵查中，該公司只要有動封條就觸犯刑法。

一行人隨後前往環保局列管輔導工廠的峻源公司實地勘察，了解營運情形，楊文科強調絕對不允許工廠排放有汙染的物質，希望大家攜手一起努力保護環境。

環保局長朱振群說，民眾若發現有汙染情形，請馬上撥打03-5530060，稽查人員會盡速在1小時內到場，環保局每年依照行政程序法委託稽查權，協助鄉鎮市清潔隊人員受訓，清潔隊人員也可第一時間先行前往稽查蒐證。

針對農田灌溉水疑慮，農業處長范萬釗說，鳳山溪灌溉區域經農委會農田水利署新竹管理處取樣結果，初步判斷目前對關西及新埔鎮農田灌溉用水未受影響，請農民放心，農業處會持續追蹤。