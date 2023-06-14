瑞信證券科技產業分析師蘇厚合指出，元太經營管理階層重申，隨電子紙滲透率提升，「讓利」是分享部分來自成本、規模與更佳良率所節省下來的開支，而非透過壓低毛利率來換取成長，因此，在產品組合穩定的前提下，長線毛利率仍將維持在50％以上。

市場對元太的關注焦點，過去一段時間都鎖定在電子貨架標籤（ESL）於大型零售通路的發展上。但瑞信證券最新強調，根據元太說法，已與幾家國際服裝客戶（可能是：Zara、H&M、Uniqlo等）合作進行測試，服裝行業總體市場規模可望比零售連鎖店更大，將對市場共識預期帶來上檔驚喜。

蘇厚合說明，比起一般雜貨店，就算服飾店販賣商品的種類較少，但服飾店擺放在貨架上的不同尺寸、不同商品，將使服裝業各存貨單位（SKU）的ESL消耗量高出10倍、20倍。瑞信預期，自2024年起，服裝業對於ESL的潛在需求增長，會進一步推動元太在物聯網（IoT）、ESL中期銷售增長；同時，傳統零售業的ESL隨Walmart採用，加速在美國市場普及，進入新一波增長階段。

外資估計，元太2023年每股稅後純益（EPS）8.33元，即為近年谷底，2024、2025年成長性都高達4成左右，EPS來到11.68元與16.04元。