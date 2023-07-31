美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）日前表示，美國沒有生產任何尖端晶片，卻過度依賴台灣晶片，示警台海安全問題令人擔憂。針對此議題，資深媒體人陳文茜在《文茜的世界周報》分享，美國有3位專家學者不認同大陸武力攻台的說法，他們認為美國只是想壯大自身的半導體產業，迫使台積電到美國生產。

陳文茜在《文茜的世界周報》節目中表示，在美國眼中，陸美台關係成為「凶險矽三角」，意指台積電面臨台海危機，大陸可能攻打台灣，但美國有8~9成的先進製程晶片集中在台積電，而這是美國最大的國安風險。

陳文茜提到，美國3位重要的專家學者，包括美國退役4星海軍上將詹姆斯艾理斯（James Ellis）、史丹佛大學政治系教授賴瑞戴蒙（Larry Dianmond）以及亞洲協會美中關係中心主任夏偉（Orville Schell），他們共同在Foreign Affairs雜誌發表1篇文章，該篇文章表達對於台海危機論的看法，完全跟美國官方或是美國CIA中情局長，或是台灣若干人的說法完全不一樣。

陳文茜續指，上述這3位美國專家分析，北京領導人在沒有極端危險，或挑釁的狀況下，不可能冒險發動戰爭攻占台灣。他們認為，如果北京決定使用武力，主要是受到台灣方面比如政治的挑釁，或美國的地緣政治等因素影響，因為對大陸來說，武力攻打台灣是一項極大的冒險。

陳文茜分析，這3位美國專家都認為，美國對於台灣晶片業採取的態度，正在利用大陸可能武力攻台的言論，進而逼迫台積電轉移到美國生產，其實背後目的只是為了壯大美國的半導體產業，但反而造成全球晶片供應鏈的不穩定。