韓國男神李敏鎬外型帥氣還擁有名模級身材，被封為「長腿歐巴」，不過卻因為忽胖忽瘦易水腫體質，總是受到外界關注，近日他到泰國出席活動，顏值再次引起陸網熱議。

李敏鎬近日到泰國參加活動，一身白色西裝宛如白馬王子，不過活動生圖曝光光，就在陸網引起熱議，不少人認為他腫到快認不出，雙下巴快和脖子連在一塊，讓網友都驚呼「韓國酵母好可怕」、「這不是他，我不承認」、「怎麼會這樣，以前真的巨帥啊」。

但也有不少粉絲跳出來反駁，表示他本人看上去依舊又高又帥，還曬出照片佐證，認為只是角度的問題，也有人認為他之後演戲就會瘦回來了，不需要口出惡言批評。

李敏鎬因演出《花樣男子》「具俊表」一角打開知名度，之後陸續出演《城市獵人》、《繼承者們》、《藍色海洋的傳說》等劇，都創下高收視，奠定一線男星地位，高大帥氣的外型，讓他吸粉無數，代言和戲約不斷。

不過李敏鎬受訪時曾透露，自己因為肝不好，只要過度疲勞或沒睡好就會水腫，但敬業的他，在拍戲前會嚴格控制飲食並搭配運動，但如果沒拍戲，他就會想吃什麼就吃，自在過日子。