高雄27歲邱姓男子，今年3月遭高雄地檢署發布詐欺通緝，逃亡半年，昨晚邱男騎機車行駛上路，卻違規未戴安全帽，遭巡警上前攔查，邱男見難逃法網將要入獄服刑，急得跳腳求警方讓他見阿嬤最後一面，暖警答應並將其阿嬤帶到派出所，入獄前雙方擁抱告別，警訊後將邱男依詐欺通緝罪嫌解送歸案。

鳳山警分局新甲派出所員警執勤時，途經鳳山區海洋二路，察覺有機車騎士未依交通安全配戴安全帽，並向前攔查，驚覺此人是今年3月，被判刑3年6個月詐欺通緝犯邱男，核實完身份後，警方當場將其帶捕歸案。

過程中，邱男表示已為只是開庭未到被通緝，未料是已經要入監服刑，不斷哀求警方讓他回家看阿嬤，表示阿嬤從小將其扶養至今，感情濃厚，若入獄必有段時間無法返家，懇求警方讓他與阿嬤做最後告別。

警方看在邱男態度誠懇，答應其請求並將阿嬤帶至派出所，嬤孫2人相擁道別，警訊後將邱男依詐欺通緝罪嫌解送歸案，並表示真有心孝順，等刑服完畢好好重新生活，勿再犯法。