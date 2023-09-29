劉姓男子上網購得彩虹菸後，分裝轉手大賺差價，今年初以3支1000元價格兜售，甚至為了打開知名度，免費致贈網友拉客。劉男為了擴大營業，在社交平台上以暱稱「妳的大屌寶貝」，公開張貼「新竹香香找我♥」、「新竹裝備彩虹煙」等暗示性字眼，遭到警方網路巡邏發現後喬裝買家，當場逮捕劉男。

劉男向他人購得成本每包約2800元彩虹菸，單包18根裝，每根成本平均156元，劉男拆開單賣3支1000元、半包2500元、整包5000元，賺取其中價差約兩倍獲利。

為開展生意，劉男今年3月陸續上網兜售，不只無償轉讓部分彩虹菸給網友，甚至還以12支代價3500元，賣給未滿18歲少年。劉男在社群平台以暱稱「妳的大屌寶貝」，公開張貼「新竹香香找我♥」、「新竹裝備彩虹煙」等暗示性字眼，兜售彩虹菸，遭到網路巡邏的警方盯上。

警方取名暱稱「凱開」喬裝買家，聲稱想購買整包一共18支彩虹菸，代價5000元，與劉男約定好在便利商店面交。劉男前往便利商店時，凱開當場表明身分為警察，迅速將劉男逮捕，並扣得彩虹菸共35支及其用以聯繫毒品交易之手機。

劉男坦承扣案的35支是自己的，也是跟網路上不知名人士所購得，只是將彩虹菸轉售、轉讓予他人。新竹地院法官審酌劉男無視販賣毒品對於社會國家具有之潛在危害，竟藉販售第3級毒品彩虹菸，賺取不法利益，殘害國民身心健康，又轉讓第3級毒品彩虹菸，助長社會濫用毒品風氣，嚴重破壞社會治安。

法官考量劉男年紀尚輕，因一時貪念思慮不周而販毒牟利，且其犯後坦承犯行，並積極配合員警查緝毒品上游，兼衡劉男國中畢業智識程度，現於火鍋店工作，與阿嬤同住等一切情狀，依違反毒品危害防制條例判處有期徒刑2年，不得易科罰金，扣案手機、彩虹菸及不法所得全數沒收。

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