北埔台3線老翁騎機車自撞電桿 無生命跡象送醫 10:322023/10/13 中時 羅浚濱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新竹縣北埔鄉台3線社官橋附近發生疑似自撞車禍，消防人員到場救援發現老翁OHCA。（新竹縣消防局提供／羅浚濱新竹傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新竹縣北埔鄉台3線發生機車疑自撞電桿車禍，1名72歲老翁13日上午8時30分許，騎機車經過台3線社官橋附近疑未注意，機車直接撞上路邊電桿倒地，新竹縣消防局派遣北埔91前往救援，發現老翁OHCA，送竹東榮民醫院。 國慶日車禍頻傳 嘉市清晨小客車失控撞護欄 車頭全毀駕駛茫然 天兵駕駛自撞翻覆 母po監視器畫面討拍「機車惡意逼車」被酸爆 高雄男子深夜騎車自撞石墩頭部重創 開刀後留置加護病房觀察 #北埔 #台3線 #老翁 #騎機車 #自撞 也許您會感興趣 推薦閱讀 國慶連假第3天 國1小客車自撞護欄回堵6公里 13:242023/10/09 生活 颱風天台南轎車猛撞號誌桿！全車撞爛3人受困 1人無生命跡象 08:402023/10/05 社會 趁照護員不注意逃離長照中心 老翁外出4小時倒草叢被警尋獲 21:062023/10/02 社會 7旬老翁發動偉士牌要1、2小時還比讚 吵到鄰居抓狂報警 17:112023/10/04 社會 淡水男騎士莫名衝撞路樹、後輪噴飛 送醫急救仍宣告不治 14:462023/10/09 社會 山區夜遊返程撞護欄釀3傷 駕駛一度受困目前手術中 12:432023/10/01 社會 小犬颱風來襲花蓮路況差！ 飯店小巴自撞「車頭全掀開」 16:002023/10/04 社會 生死一瞬間！老翁駕車卡平交道 蘇澳海事學生翻牆幫推車 15:052023/10/08 社會 颱風夜跑去安平觀浪！19歲男駕車自撞 釀1死2傷 09:352023/10/05 社會 95歲老翁喪妻賣宅 布萊德彼特買房讓原屋主「免費住到過世」 11:022023/10/11 娛樂 阿嬤騎機車「大燈凸出」她馬賽克1部位 全場笑翻 09:592023/10/07 生活 暢遊台灣設計展 從板橋搭火車只要12分鐘！ 18:082023/10/10 生活 連假首日傳悲劇！高雄寶來酒駕「自撞山壁」2男送醫不治 08:122023/10/07 社會 國1北上彰化段「小貨車自撞」翻覆占2線！回堵4公里 09:392023/10/12 社會 老翁不理1舊疾「雙踝變形劇痛」 3D技術助復原縮短恢復期 16:502023/10/05 健康 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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