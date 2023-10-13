新竹縣北埔鄉台3線發生機車疑自撞電桿車禍，1名72歲老翁13日上午8時30分許，騎機車經過台3線社官橋附近疑未注意，機車直接撞上路邊電桿倒地，新竹縣消防局派遣北埔91前往救援，發現老翁OHCA，送竹東榮民醫院。

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天兵駕駛自撞翻覆 母po監視器畫面討拍「機車惡意逼車」被酸爆
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