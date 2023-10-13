新北市瑞芳區今（12）日下午2時許發生一起事故，一名44歲男子駕車在台62線因不明原因自撞山壁後卡進水溝，所幸駕駛自行脫困未有大礙，詳細情況有待警方釐清。

警、消下午2時許接獲通報，指出自台62線往瑞芳出口時，行經15.5K處時因不明原因自撞山壁，消防人員派出2車共4人。

消防到場後發現該車右側卡進水溝、車頭幾近全毀，所幸男駕駛自行脫困，送醫急救後暫無礙事，至於事故發生原因有待警方釐清。