高雄鼓山分局交通分隊涂姓小隊長，今天（17日）一早騎車上班途中不明原因自摔受傷，送醫急救後宣告不治。警方調查後，初步排除與他人發生車禍，分局將協助涂男家屬處理治喪事宜。

警方查出，54歲的涂男過去曾有心肌梗塞病史，今上午7時許他從住家出發，騎機車行經博愛一路433巷122號附近時，不明原因自摔受傷。涂男經送醫搶救，仍宣告不治，鼓山分局獲報後派交通隊員警到場釐清事故原因，也派幹部協助家屬處理後續治喪事宜。