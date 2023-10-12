現代人上班多是緊盯電腦且久坐，長期下來，導致身體出現許多職業傷害。復健科醫師王竣平根據其診間最常遇到的上班族困擾，列出4大職業傷害，例如腰背痛常是因為坐太久，因此上班族要定期休息或起身伸展一下。而這4項問題都一樣，上班族只要在期間適度休息，尤其是起身動一動，就可明顯舒緩症狀。

王竣平在其臉書粉專表示，上班族因一天坐在電腦前的時間長達8小時，加上工作壓力大，不少人都有職業傷害。他列出最常遇到的4大問題，提醒大家平時就要多留意。

1. 腰背痛：長時間的坐姿和不舒服的辦公椅，都可能導致腰背痛，不適當的坐姿和缺乏活動，可能對脊椎和背部肌肉造成壓力，因此上班族一定要定期的休息，偶爾站起來伸展一下，或是換個椅子，都有助於改善腰背痛。

2. 頸部緊張：長時間低頭看電腦螢幕，可能導致頸部緊張和僵硬，常見症狀是頸部疼痛和肩部緊張。此困擾的改善方法也是維持良好的坐姿、適度頸部伸展和頸椎按摩。

3. 手腕問題：長時間使用鍵盤和滑鼠可能導致手腕問題，例如腕隧道症候群即為相當常見的職業病。因此，適當的手部伸展運動，可以減輕症狀並預防進一步損傷。

4. 肩膀疼痛：長時間在電腦前工作或長時間撐著，都可能導致肩膀緊張、僵硬和疼痛，可能影響工作效率和生活品質。因此，上班族務必要定期休息跟起來動一動，都是必要的。

大腸直腸外科醫師陳威佑曾表示，久坐使罹患癌症的風險大幅增加，根據研究，每天增加2小時坐著的時間，會讓大腸癌風險增加8%、子宮內膜癌增加10%、肺癌增加6%，久坐造成健康影響的因素是因會使腸道不健康、肥胖、缺乏維生素D，因此上班族一定要記得起身動一下，減少持續坐著的時間。