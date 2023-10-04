美國眾議院議長麥卡錫被罷免後，麥卡錫盟友、金融服務委員會主席麥亨利（Patrick McHenry）暫代臨時議長，直至新任議長選出為止。不過，他通知民主黨籍前眾議院議長裴洛西，立即騰出國會大廈的辦公室，讓裴洛西相當不滿，稱此舉背離傳統。

據美國《Politico》報導，現年83歲的裴洛西，是美國史上首位女性眾議長，她3日表示，麥亨利已命令她騰出在國會大廈的辦公室，郵件中稱「將重新分配H-132辦公室，用作議長辦公室，請於明日騰出辦公室」。 裴洛西稱，她正在加州悼念剛去世的參議員范士丹（Dianne Feinstein），無法取回辦公室物品。

她還補充說，被「趕出」辦公室的舉動背離傳統，並以她自己上任議長時舉例，她給共和黨籍前眾議院議長哈斯特爾特（Dennis Hastert）安排了一間更大的辦公室，「辦公空間對我來說並不重要 ，但對他們來說似乎很重要。現在新的共和黨領導層已經解決了這一重要問題，希望他們能夠致力於對美國民眾真正重要的事情。」