如何維持辦公室的人際關係讓不少人覺得耗費心力。一位女子發現，公司新進的30多歲姐姐原本和女主管關係很好，近日女主管卻開始試圖孤立姐姐，會和其他人說姐姐的壞話，甚至還鬧到姐姐被老闆約談，沒想到姐姐出了一招後，直接讓女主管碰了一鼻子灰，讓她覺得對方的做人處事相當厲害，貼文曝光後引發熱議。

原PO在Dcard發文表示，姐姐個性樂觀、對人和顏悅色、工作能力比女主管還強，原本女主管很信任、喜歡姐姐，遇事時會詢問對方的意見，還常常請吃飯、喝咖啡，沒想到過了中秋連假後，女主管開始孤立姐姐，除了不理人、會跟其他人說姐姐的壞話，甚至還會提出有點無理的要求，直到其他同事提醒才肯罷休，試圖要在職場上孤立姐姐，後來原PO才從其他同事處得知，兩人不和的原因只是在工作上有不同看法。

原PO指出，她曾私下安慰姐姐，姐姐卻對這種狀況毫不在意，認為什麼樣的人做什麼樣的事，去上班就是做好工作，溫和處理辦公室關係就好，除非女主管鬧到老闆那邊，否則姐姐也懶得因為小事弄糟辦公室氣氛；不料不合消息疑似仍鬧到老闆處，結果姐姐被約談時，直接把事情原委、女主管私下罵人的訊息都給老闆過目，導致女主管碰了一鼻子灰，無法如意把姐姐趕出公司，讓原PO直呼姐姐高EQ、扮豬吃老虎卻又不讓人覺得心機重，「原來這才是一個真正厲害的打工人」。

對此，許多人紛紛回應，「有的人以為耍心機有用，只能說騙得了一時，騙不了一世」、「我只看出妳老闆是有腦子的，我做夢夢見我的老闆只喜歡抱她大腿的人，送她禮物的講什麼都是對的，事情做不好也沒關係，不抱大腿的如果敢提意見就是有問題」、「妳老闆腦袋清楚，如果碰到會聽讒言和被捧的老闆，我看那位姐姐也只能離職」。