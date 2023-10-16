一名美國房東涉嫌刺殺一名穆斯林婦女和一名6歲大男童數十刀，今天被控犯下殺人和仇恨罪。警方認為這起攻擊事件與以色列和巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯發生衝突有關。

法新社報導，美國伊利諾州威爾郡（Will County）警長辦公室聲明指出，被刺26刀的6歲孩童傷重不治，據信為孩童母親的32歲女子有望在這起「令人髮指」的攻擊下倖存。昨天這起事件發生於芝加哥以西約64公里處。

警方聲明指出，「調查人員能夠確定，這起殘暴攻擊案的兩名受害者都是嫌犯鎖定的目標，因為他們是穆斯林，此案也與中東尚未停歇的以色列與哈瑪斯（Hamas）衝突有關」。

警長辦公室並未提供更多細節或受害者國籍，但美國-伊斯蘭關係協會（Council on American-Islamic Relations，CAIR）芝加哥辦公室表示，這名孩童是巴勒斯坦裔美國人。

當局表示，這名婦女在抵抗房東攻擊時，設法打電話報警求救。威爾郡警長辦公室表示，這名71歲房東名為庫茲巴（Joseph Czuba）。

警長辦公室聲明說，他們在住宅內的一間臥室找到兩名受害者，他們的胸部、身體軀幹和上肢有多處刀傷。

根據聲明，在驗屍過程中，從男孩腹部拔出一把七英寸（約18公分）長的鋸齒狀軍用刀。

警方趕到現場時，發現庫茲巴坐在住宅車道附近的地上，額頭上有一道裂傷。他被送往醫院治療，之後被控殺人、殺人未遂和兩項仇恨罪。

美國-伊斯蘭關係協會芝加哥辦公室負責人瑞哈伯（Ahmed Rehab）告訴記者，這名婦女在醫院接受治療時傳訊息給孩子父親說，「他敲了門，接著企圖勒死我，還說『你們穆斯林都得死』」。

美國-伊斯蘭關係協會在聲明中表示，這起攻擊事件是「我們最糟糕的噩夢」。

哈瑪斯武裝集團7日突破戒備森嚴的邊界，槍殺、刺傷並燒死1400多人，其中大多是平民，以色列隔天正式對哈瑪斯宣戰。

以色列接著對加薩走廊（Gaza Strip）發動空襲，將當地街區夷為平地，造成至少2670人喪生，其中多數是巴勒斯坦普通百姓。