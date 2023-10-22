根據五角大廈全局異常解決辦公室(AARO)的資料，在過去三年的報告中，不明飛行物UFO的目擊事件數量超過 800 起。現在官方將UFO改稱為「不明天空現象」(UAP，Unidentified Anomalous Phenomena)，其實意思還是一樣的。

美國空軍時報(Airfoce Times)報導，五角大廈在上週三的公開簡報表示，從2022 年 8 月至2023 年 4 月期間，「使用嚴格的科學架構和數據驅動的方法」，對總共 291 起 UAP 目擊事件進行了分析。要是時間距離拉長，2021至2023年間，總共有801 起目擊事件。

AARO 主任柯克帕特里克 (Sean Kirkpatrick)告訴國會議員，沒有任何 UAP 目擊事件，被認定來自於地外文明。柯克帕特里克還指出，所有的目擊事件都沒有帶來國防威脅。

AARO 的年度報告寫道：「雖然空域中出現UAP，在理論上對該區域的飛行安全構成了潛在威脅，但這些報告均未表明 UAP 曾機動到不安全的民用或軍用飛機附近。」

「這些 UAP 報告都無法確定其原因，現階段只能進一步收集資料續調查。」

報導稱，一小部分目擊事件表現，出令人感到有意思的特徵，例如高速飛行，或是未知的形態。其他絕大多數目擊事件，則具有「普通特徵，易於解釋」，只是資料太少，無法給出確定的結論。

AARO 報告也證實那些獨立研究單位的推測，不明天空現象的目擊地點，確實與軍事基地、空域訓練地點，和其他軍事行動區有明顯的區域正相關。蘭德公司的研究發現，軍事設施附近30公里的範圍內，UAP 目擊率較其他地方多出1.2倍。

AARO架設一個網站，會隨時將美國政府對不明飛行物研究和分析成果公布於眾。據 AARO 稱，該網站最終將允許發表1945 年以來的所有UFO目擊事件確定報告。

田納西州共和黨眾議員布傑特(Tim Burchett)說：「我們的政府需要對其人民保持透明。我理解採取什麼措施，能避免損害國家安全，但美國人民應該知道正在發生的事情，以及五角大廈真正掌握什麼技術。」