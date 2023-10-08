上班可不可以滑手機？一名女網友近日錄取上一間傳產大公司的職缺，但報到發現公司規定員工不能在上班時間滑手機，有點不滿，開始有想換工作的想法，貼文曝光後，引起兩派網友熱議，最後大家都一面倒勸原PO快走。

原PO在Dcard發文，日前幸運地錄取上一間有2000名員工的傳產大公司，開心報到上班，但就職才發現公司規定上班時間不能做私事，滑手機，只有午休時間能使用手機，還有員工說，主管非常不喜歡員工在工作時用手機，會偷偷觀察員工，所以即使工作做完，也要自己再找事做。原PO聽完後覺得不喜歡這種辦公室文化，不想這浪費時間，剛來就想換工作。

貼文一PO出後，引起網友討論，一派人認為上班本來就不能滑手機，「上班不能用手機正常，有些連手機都不准帶來」、「上班不做私事不是正常嗎？你開公司會想花錢請薪水小偷？」。

另一派網友則不認同，「不正常啊，我也是傳產，大家都大滑特滑！不要太誇張就好了」、「可以滑手機是最基本吧，事情有做完不就好了，盯著電腦8小時產能也沒比較高」、「這只是一個傳產職缺欸，又不是高科技有機密外流風險，連滑手機都不行的公司有什麼好去的？」