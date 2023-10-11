一名30歲的女性上班族表示，在目前的公司任職3年，月薪7.5萬，工作性質混雜，缺乏成就感有如「混吃等下班」，讓她萌生離職念頭，問網友該繼續留在舒適圈或跳槽？網友見女子公司沒有給年終，但每天可準時上下班、每周可擇一天在家工作，紛紛投以羨慕眼光。

原PO近日於論壇《Dcard》指出，在公司工作3年，月薪是7.5萬，扣除勞健保實領7.3萬，沒有年終，每周可選擇一天在家辦公，可準時上下班，也享有一年12天特休假，但工作缺乏成就感，她開始思考是否要繼續任職，或尋求更高薪、更有挑戰性的工作。

原PO表示，儘管目前的工作穩定，但每日要處理的事務混雜，感到渾渾噩噩猶如「混吃等下班」，卻又擔憂離職後恐怕找不到同樣薪資福利的工作，且同屬性產業的工作大多要求學歷、語言等，「我是不是該認份繼續工作？」

貼文讓所有網友投以羨慕眼光，「什麼工作這麼好，可以一天在家上班，羨慕」、「這是要打出來給別人羨慕嗎」、「建議妳離職，我要應徵」；另也有人建議她利用下班時間經營副業，「我覺得最好的解決方式就是斜槓，充滿挑戰性」、「可以往副業發展，說不定副業最後收入大於主業」。