爭鮮餐飲集團公布門市服務人員於10月起薪資上調政策，門市人員月薪最高達37,800元，調漲最高達15.2％，優於政府基本薪資門檻。爭鮮集團旗下5個品牌，爭鮮迴轉壽司、爭鮮PLUS、爭鮮gogo、MAGiC TOUCH、定食8，全台灣共282家門市，釋出上千個工作機會徵才。

爭鮮集團表示，公司十分重視員工身心健康，推廣運動、工作一樣重要，響應體育署參與「推動企業聘用運動指導員」計畫，除各類社團、活動外，更規劃不同運動課程，包含瑜珈課、TRX懸吊訓練、跳床等，還有球賽等休閒競賽。每年更自辦多場大型運動賽事，像是鐵人三項、馬拉松、環島路跑、日月潭泳渡等，去年更獲教育部體育署「運動企業認證」，可說是爭鮮人不可不知的「運動文化」，更連續三年榮獲人力銀行頒布「幸福企業」金獎。

爭鮮致力於打造友善職場環境，除了完善的薪資、福利及升遷管道，也樂於提供樂齡求職者工作機會，且帶領員工一起關懷社會弱勢及守護地球環境，實踐爭鮮對於社會的承諾與回饋。