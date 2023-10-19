古曜威、李唯楓、賴薇如、韋汝等藝人近年開始斜槓當起Youtuber。古曜威日前開出3.5至5萬新台幣薪水，誠徵影片剪輯師，曬出徵才啟示，條件包括有相關工作經驗，可彈性居家辦公，無上限獎金等。

古曜威近年來不時與TikTok短影音合作，價碼為新台幣6位數起跳，然而目前短影音置入正夯，藝人經營YouTube頻道，業配一條可從新台幣15至50萬不等，因此經營好頻道，上看可帶來每月百萬的收入，也讓許多藝人紛紛投入影音製作行列。

古曜威經紀人透露，因為得知薔薔YouTube頻道經營的相當的好，每月收入高達數百萬，「我們也網羅了專業的資深商務經紀人，因此公司旗下與合作的藝人，都需要拍攝影片與經營自媒體，所以正在廣徵多位能力佳的業界奇才，我們的薪水從3.5至5萬，獎金無上限，重點可彈性居家辦公，非常適合可自行安排規劃時間的你。」

古曜威則說，自己頻道內容，最大的特色之一，就是會帶著他的愛貓「酷弟」一起進行各項挑戰，無論拍攝任何的主題內容，在環境及交通工具允許的情況下，一定會帶著酷弟一同入鏡，記錄下與愛貓的互動。