藝人Eason日前於節目《震震有詞》大膽揭秘佛牌業者血祭的離譜行經。據Eason分享，他曾看過佛牌業者為招攬生意竟用血祭直播，團員慘被蠱惑還用自己的鮮血獻祭，該現象實在匪夷所思，令人嘩然。

Eason也在節目中透露，台灣其實有一個族群非常著迷於泰國佛牌，並舉例身邊認識的一名朋友在台經營著泰國佛牌的生意，由於同行之間的競爭激烈，為此銷售方式總出奇百怪，「泰國佛牌最好用、最有效的方式，即牌裡的蓋子必須持續讓它有鮮血餵養，讓它一直以濕的狀態泡在血水裡」。

不可思議的是，Eason指出，一些佛牌經營者起初可能找來一些小動物如老鼠作為牌裡浸泡的血水，直至後來發現小動物的鮮血再無法充分供應，索性至領養中心去收養流浪貓狗，再暗中宰殺，藉此取出它們的鮮血，以這種方式證明他們賣的佛牌都是鮮血浸泡的，「就真的是血祭，更由團隊裡的小組長每一個禮拜進行直播」。

另，Eason也揭秘團隊裡的「教主」會緊盯每個人這一禮拜的供應量（鮮血），但有部分人一時間找不到流浪貓狗，礙於壓力擔心遭教主退教，卻竟心生一計，「就是在直播的時候拿刀劃自己的手腕，就是為了取出自己的鮮血」。更離譜的還是，該名直播主割腕當下似入魔一般，不斷向觀眾表示有一道聲音持續呼喚自己趕快割，隨後則因割破動脈血噴不止，最後強制遭送醫搶救。

最後，簡大為律師強調，佛牌業者推行血祭導致許多動物遭虐殺的行為，恐遭判處一年以上，七年一下有期徒刑，同時民眾勿要觸法。

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