2023台北國際蔬素食茶文化產業博覽會，今(20日)至23日在台北圓山爭艷館登場，「台灣龍宮舍利教父」莊明憲，帶來當年泰國高僧坐化的龍宮舍利，首度在展場罕見曝光，“尊者再臨”實證不生不滅的涅槃境界，還有經文始源「貝葉經」，見貝葉經如見如來，不只讓喜愛藝品的觀眾大飽眼福，親臨現場觀看，更能感受“尊者”散發的滿滿能量。

高僧在上頭坐化的龍宮舍利更為罕見，這回親臨台北圓山爭艷館，與大眾結緣，喜愛宗教藝品的觀眾千萬不能錯過。(戴志揚翻攝)

莊明憲解釋，源自泰國的龍宮舍利，相傳是兩千多年前，泰國上萬名高僧，在千峰山龍宮洞中坐化，修行能量幅射山洞週遭岩石，長久以來長出的礦物結晶體，因其外型與佛陀圓寂後，所遺留於世的舍利子相似，因此被取名為「龍宮舍利」，而泰國高僧在上頭坐化的龍宮舍利更為罕見，這回親臨台北圓山爭艷館，與大眾結緣，喜愛宗教藝品的觀眾千萬不能錯過。

高僧在上頭坐化的龍宮舍利更為罕見，這回親臨台北圓山爭艷館，與大眾結緣，喜愛宗教藝品的觀眾千萬不能錯過。(戴志揚翻攝)

高僧在上頭坐化的龍宮舍利更為罕見，這回親臨台北圓山爭艷館，與大眾結緣，喜愛宗教藝品的觀眾千萬不能錯過。(戴志揚翻攝)

會場展攤位包括素料、醬料、伴手禮等各個產品琳瑯滿目，上百個攤位秀出上千個產品，這場素食大展要讓民眾一次逛得夠，另外，展覽期間也有「蔬素食高峰論壇」、各種講座等，包括食譜、怎麼吃最健康，通通免費參加，另外還能品茶、聞香，同時還有祈福大法會，邀請民眾一起來共襄盛舉。