中年被裁員令人心慌，一名42歲的網友因原公司營運出問題被裁員，短暫休息後開始在擅長領域找工作，很快在求職網上找到月薪3萬2以上的職缺，沒想到面試時卻大失所望，除了面試官卻不斷質疑他的能力，最後更講明月薪只有2萬8，讓他氣到立刻走人。

一名網友在Dcard發文表示，近期因為公司營運不佳遭裁員，領了資遣費跟失業補助金，資遣後一個月開始積極找工作，自己擅長物管、倉管領域已有15年經驗，於是針對相關職缺投履歷，很快收到某被動元件公司的面試邀約。

之後原PO與單位主管面談時，對方一再強調要操作ERP系統，原PO簡介原來工作職掌後，該主管仍跳針式詢問會不會用系統，並吹噓自己有很多相關證照，就連職缺註明工作待遇3萬2以上，最後卻說薪資只有2萬8，讓原PO只能冷回「明年基本工資27470，我出社會21年了你開28000？這個薪水應該很難請到人類」，接著就起身離開。

貼文引起熱議，不少人抱不平「不就是個ERP系統 公司願意培訓誰學不會，這些公司是不是太自以為是，只有香蕉就去請猴子，還想請到人類來工作，兩萬八，他知不知道路邊手搖飲店正職都開35k了」、「很多面試官素質真的有夠差，也不想想有人要應徵就不錯了」、「還真的有很多公司不願意培訓員工」。

也有網友分享面試被砍薪資的經驗，「這種面試官真的很多，之前我也面試一家公司上面寫28K，到場面試就說我覺得你什麼不足，所以大概26K」、「遇過要看全英文件、收發全英email，業務對接國外，所以連假節慶都要輪班，希望多益至少要650，上班前要提早來打掃，每週一五要提早來開早會，達成上述條件之後只願意開2萬9」。