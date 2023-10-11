台南市政府交通局公共運輸處為確保乘客權益及維護合法計程車營業秩序，近來與警方聯合加強取締俗稱「白牌車」的違法載客的私家汽車，近半年已查獲6件，不僅每件依法重罰從10萬元起跳，還吊扣駕照、牌照各4個月，希望遏止白牌車攬客歪風。

交通局長王銘德表示，針對白牌車經常出沒的熱點，公運處都會根據情資事先鎖定可疑的白牌車的車牌號碼，再編列勤務偕同警方掃蕩稽查。日前在某營區附近攔獲私家自用車載送阿兵哥時，駕駛雖聲稱是接送朋友，但因乘客對付費搭乘等細節指證歷歷，公運處確認營業行為屬實，依法開罰。

王銘德指出，近半年來公運處及警方針對火車站、移工宿舍、部隊營區等熱點加強攔查，已陸續開罰6件白牌車違規營業案件，並根據《公路法》的規定，非法營業最低罰鍰從10萬元起跳，並吊扣司機駕照4個月及吊扣違規營業車輛汽車牌照4個月，請非法業者不要心存僥倖因小失大。

王銘德還說，合法計程車無論是一般小黃或多元計程車，車牌都是白底紅字，駕駛也必須考取職業駕照及執業登記證，且依法投保「旅客責任保險」，跳表或APP計費的費率亦需經過主管機關核准，並經檢驗合格，歷經層層審核為消費者權益把關；至於非法白牌車則全無保障，呼籲民眾一定要選擇合法車輛，以免發生爭議或事故時求助無門。

公運處長吳俁之認為，取締非法白牌車輛目前除了路檢欄查外，近來也發現不肖白牌車業者透過LINE群組預約叫車，一旦查獲也將檢具事證同步要求平台商下架違規營業群組，從源頭根除。

此外，公運處也透過宣導提醒民眾選擇有保障的合法車輛，並印製多國語言海報向移工說明，或透過營區及各級學校向成員宣導等，多管齊下維護計程車營業秩序，以及保障市民的搭車權益。