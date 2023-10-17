台南市南區昨天（16日）有男子在網路上看到抽股票等投資訊息，與對方聯繫後便到銀行準備轉帳300萬餘元，由於金額龐大，銀行行員細心詢問是否有親自查看過投資公司，卻發現男子未經查證便欲匆匆匯款予對方，幸好銀行行員機警通知警方，聯手阻詐，及時阻止男子損失鉅額金錢。

據了解，位在南區金華路上的銀行，昨天下午2時許，有名男子自稱有投資公司要抽股票，欲臨櫃匯款300萬餘元至對方指定帳戶，銀行行員細心提問後發現，男子曾綁定之約定帳戶，皆有通報紀錄或被列為警示帳戶，歹徒以抽股票、申購為由，誆騙當事人至銀行鉅額轉帳至對方指定帳戶。

銀行行員認為男子對投資商的相關資訊不甚了解，趕緊通知警方。南市警六分局金華派出所警員孫偉翔、警員謝雅娟等2員接獲派案稱疑似有遭詐騙案件，立即趕往現場處理，並向該男子解說「假投資」詐騙手法，透過這種轉帳方式來進行投資有極大風險，若未經查證而依其指示進行轉帳恐被詐騙，遂打消匯款念頭，銀行行員機警通知警方，與警方合力勸說，成功阻止該起詐騙發生。

台南警六分局長許敏能提醒，民眾網路投資或買賣請慎選有安全交易機制的網購平台、或有信譽的商家，勿輕信來路不明網路平台投資買賣，如遇到疑似詐騙情事，一定要謹記防詐騙三要訣：「保持冷靜」、「小心查證」、「打165反詐騙諮詢」，共同提高防詐警覺，反覆查詢確認；多一分警惕、少一分損失。