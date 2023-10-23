對於許多長輩來說，孩子只要成績好、擁有高學歷，幾乎就等於是人生勝利組。但有日本作家在新書中討論了當前高學歷者遭遇的工作困境，有人生活貧困、參與銀行轉帳詐騙、未完成學業還負債累累，甚至有人法學院畢業後卻當起「軟飯男」等等。其中1位「高學歷難民」忍不住大嘆，「事情不應該是這樣的！」

擁有高學歷就能保證人生一帆風順嗎？日媒《現代BUSINESS》特別摘錄作家阿部恭子的新書《高學歷難民》中的一個案例，剖析這些高學歷者面臨的生活現實。

化名為岡本正樹的男性，擁有美國的MBA（工商管理碩士）學位，以及日本知名國立大學的博士學歷。他夢想成為社會運動家，一畢業也順利在他原本擔任志工的國際人權團體工作。雖然他覺得這份工作深具意義，但他只算是兼職人員，月薪僅8萬日圓（約新台幣1.76萬元），根本無法應付生活所需。

由於過去沒有工作經驗，岡本只好咬牙苦撐，靠著老家的金援，就這樣做了5年的兼差人員。他立志成為到處演講、出書的大人物。同一個人權團體的工作夥伴也和他一樣是「高學歷難民」，不少人迫於生活壓力，在30多歲左右，紛紛轉投其他事業。

岡本剛滿35歲時，由於老家中斷給他的金援，他找了一份薪水足以支撐生活的國會議員助理工作。儘管他滿心期待要多多學習，但因為正值選舉時期，他只能當個被到處使喚的打雜小弟。結果因為議員選舉落敗，他好不容易適應的工作又丟了。

後來透過友人介紹，他到了一家小出版社工作，1年後順利當上正職員工。但人已屆中年，卻只是個平凡的上班族，讓他心理健康出現狀況，還經常夢到過去的同學嘲笑他一事無成，還好靠著妻子與父母的鼓勵，他終於能接受現在的自己，坦然面對現實生活。