一名女網友最近被調回總公司，現在的工作內容非常簡單，一天表定工時8小時，不過只有10分鐘有真的在工作，月薪3.4萬、年終2個月，原PO直呼「薪水領得好心虛」。許多網友驚呼「你還欠同事嗎？想應徵這種好康缺。」原PO透露她的職務是「客服秘書」，目前沒有打算離職，等新人來補缺後就會調回原單位。

原PO在《Dcard》發文表示，最近被總公司調派，暫時頂替了一個空缺，每天8點半上班，下午5點半下班，中午休息1小時，不過實際工作時間只有10分鐘。他列出工作內容直呼「超級無敵簡單」，訪客來請他填資料，遇到外國訪客用英文幫忙聯繫開會對象，偶爾替總機接外國人電話，收到高階主管包裹時打電話通知秘書。

原PO表示，之前的工作雜事比較多，但也算輕鬆，一天約工作1小時，其餘時間都在做自己的事。她認為在主管身邊會學到東西，工作氛圍也融洽，「現在這邊真的只是上班，每天來就是等下班，追劇、看書、發呆，薪水領得好心虛。」

貼文曝光後引發網友暴動，「你還缺同事嗎」、「可以分享一下能在哪裡找到這種工作嗎」、「好羨慕！想應徵這種好康缺」。原PO透露她的職務是「客服秘書」，強調目前沒有打算離職，等新人來補缺後就會調回原單位。