新冠肺炎疫情2019年底爆發之後，遠距工作成了重要替代方案，即使疫情已經消退、世界秩序明顯恢復，遠距工作仍方興未艾，帶著電腦兼顧旅行與工作的「數位游牧工作者」不斷增加。遠距工作人力資料庫找出2023年全球成長最快的10大城市，其中8處都在亞洲，東京居首；越南3席最多，生活成本低廉、免費無線網路都是有利因素。

美國財經媒體CNBC本週報導，遠距工作人力資料庫Nomad List專家分析過去2年內全球各城市數位游牧工作者（digital nomad）近30萬筆簽到記錄，以「數位游牧工作者」成長速度針對各城市統計2023年排名。冠軍是日本東京，2023年成長率246%；越南峴港以109%居次，南韓首都首爾以103%排第３。第4至第10名依序是馬來西亞首都吉隆坡（97%）、馬來西亞檳城（91%）、烏拉圭首都蒙特維多（Montevideo，68%）、越南河內（60%）、菲律賓首都馬尼拉（58%）、越南胡志明市（55%）、斯洛維尼亞首都盧布里雅納（Ljubljana，37%）。

綜觀2018年至2022年5年平均成長率，上述10座城市成長力道以盧布里雅納最強、達109%，峴港99%居次，首爾91%排第3，馬尼拉78%第4，東京68%第5。

越南中部大城峴港是不少數位游牧工作者偏愛的城市之一。

東京生活費（不含租金）比紐約便宜47.9%，工作機會也比較多，2023年《財星》（Fortune）500大企業有29家在東京，比紐約多7家。首爾是2023年《經濟學人》評選亞洲最宜居城市之一，許多地方提供高速網路與公用Wi-Fi，生活費（不含租金）比紐約低了27.4%。

越南網媒《越南快訊》報導，東南亞僅泰國、印尼、馬來西亞為外國人提供特殊簽證計畫，可在特定條件之下從事遠距工作。越南尚無專供數位游牧工作者的簽證，包括美國在內近200國公民，可經由網路申請越南旅遊簽證，停留上限90天。

峴港距離順化皇城、美山聖地（My Son Sanctuary）、會安古城3處世界遺產不遠，是公認越南最宜居的城市之一，海灘名聞遐邇，市中心無線Wi-Fi上網而且網速很快，每月生活費942美元（新台幣約30455元），過去5年數位游牧工作者大增99%，成長力道強勁。河內、胡志明市每月生活費各為1289美元（台幣約41676元）、1157美元（台幣約37408元），兩地公共場所無線上網均免費，政治情勢穩定。