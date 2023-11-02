為了順利考上公職，不少人花時間努力備考，一名公職菜鳥指出，自己到職後開始發現，工作比考試更難熬，讓她很後悔沒有選別的職缺，引起不少苦主共鳴，但也有老鳥跳出來開示，考試的缺額本就流動率高，只要熬過去就好。

一名女網友在Dcard發文表示，今年順利考上公職，從上榜到到職這段日子真的很開心，但考上後發現完全沒有生活品質，回想當初破釜沉舟努力考上，但現在分到很屎的缺，感嘆「好像所有的信念都崩塌了，不知道當初是為什麼考，多想回到準備考試的時候，深深後悔自己沒有選別的缺」。

貼文引起熱議，「每次只要問工作內容，就一堆人就很愛說先考上再說，這句話真的很低能」、「好有同感，我是剛報到的新人，真的一切都不一樣，考試的時候也是壓力大到不行，現在回想覺得考試壓力都是小事，現在上班才幾天每天都好痛苦」、「考上跟落榜都有難處，最近剛到職就一直加班，有點想要逃走了」、「+1啊，考上了選到屎缺，都不知道是幸運還是不幸」。

也有前輩鼓勵原PO，「你現在覺得考試時輕鬆，只是因為你已經成功過了考試那一關，才會覺得沒什麼。剛入職有挫折感很正常，等你熬過去，說不定你又會覺得這段期間的苦根本不算什麼」、「考試缺當然是屎缺多，就因為屎缺，才會有人離職但沒人要做，空缺才不得不招人，這種考試前就該知道了，但工作滿幾年，或者學得差不多，總能平調或升上去，去相對好的缺。公職並不會n年都讓你一直蹲屎缺，除非你一直自願待同職位同單位」。