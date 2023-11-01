新北市土城國中爆出學生未依規定填寫考卷，家長找議員「幫忙」要求送分，台中也傳出民代施壓學校更改學生成績情事。全國教師工會總聯合會今天表示，議員施壓更改成績，或要求教育人員到議會備詢，均為錯誤示範，呼籲政治力勿介入學校成績評定，讓教育回歸教育。

全教總理事長侯俊良指出，學生成績評量有明確規範，學生如有異議，本來就可依規定提出申訴，學校也必定會依規定受理，一定會確保考試的公平性與學生基本權益，家長實無須透過民代施壓，徒增紛擾，若政治力動輒干預學校教師打分數，必將重創教育專業與民眾對教師的信任。

針對過往偶有民代要求教育人員到議會備詢，全教總表示議員權責在於對市府監督，質詢對象是「官員」，不包括不具公務員身分的學校教師；議員要求學校教師到議會機受質詢，既違法又濫權。

侯俊良強調，政治力不應介入校園事務，議員不應利用權勢介入教師的成績評定，民代要求教師到議會備詢於法不符，全教總呼籲民代停止干預教育，確保學校辦學的主體性與專業。