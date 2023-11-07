公職工作穩定，不少人努力考取後，卻發現並非如此美好。一名公務員上網分享公職生活的5大壓力，坦言部分機關就是血汗，猶如活在地獄中，奉勸未來想考公職的人多加三思，也有現職公務員紛紛感嘆太中肯，悲吐自己連上12天班。

一名公務員在Dcard發文，列舉公職生活5大壓力，奉勸所有考生三思是否加入公職。首先是「超長工時」，並非每個機關都可以朝九晚五，被迫加班根本不適用勞基法，開不完的會令人厭世，多到難有充裕時間處理公務。

其次是「民代人前人後不一」，當公務員後看到很多民意代表不同的一面，被叫去辦公室拍桌大罵蠻平常的，中午要資料要下班前給也是有的，公文給不出來就被威脅刪預算。第三是「民眾陳情」，現在都是會吵的人有糖吃，有些民眾訴求有違法規或公平性，公務員卻常面對民意代表或高層給的壓力。

第四是「長官價值觀」，有能力想做事的長官通常都會先被冷凍，會職場霸凌或讓部署背黑鍋的長官，因為在高層面前表面效度好，通常容易一路高升。最後是「應變突發事件」，假日有突發新聞事件，就要馬上給長官一個回應，不管時間長官line一敲都要馬上處理，假日常處理雞毛蒜皮事，久了誰不心累。

原PO也補充，雖然不是每個機關都這麼血汗，但也真的有一部分的公務員就是活在地獄中，超時工作到10、11點，沒有尊嚴的被辱罵，事情處理不完或怕達不到預期的焦慮感，除了每個月有固定的薪資，現在的公職環境其實不算友善的。

貼文引起其他公務員共鳴，「確實是看單位，但需要服務民眾的單位多數遇到都是原PO提到的樣子」、「不適用勞基法，可悲連上12天的在這裡，我們還有晚上值班、假日值班、天災值班」、「政府就是最大的慣老闆啊」、「有感，議員立委有不少真的是那個樣子，把公務人員當部下一樣頤指氣使，真的噁心。民眾部分也是，動不動不順意，就要指控不便民，要找媒體找立委」、「這篇太中肯，另外112年改制未上岸的人先去瞭解新舊制的差別，能接受再準備吧」。