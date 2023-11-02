帶奶娃出國是不少爸媽的考驗，就有家長分享要帶兩歲半的女兒去韓國，考慮將奶粉分裝成一袋袋，不過外觀上很像違禁品，引起眾人熱議，紛紛笑說「太可疑」，最後家長致電海關相關單位詢問，安檢人員也給出解答。

一名家長在PTT八卦板發文表示，自己後天要帶兩歲半小孩去韓國，考慮行程五天四夜，小孩習慣早晚要喝奶，但小型奶粉罐只夠裝4餐的量，大罐裝又太佔行李空間，突發奇想決定把奶粉裝在夾鏈袋裡，好奇「這樣打包去韓國過海關會被抓去問嗎？需要先行通報嗎？」

由於奶粉分裝後外觀十分可疑，讓網友紛紛笑說，「看起來很像X品」、「我報警了」、「等一下會被請去小房間」、「如果你塞在肛門，大概就會被抓了」、「圖片好好笑XD，建議還是帶罐裝比較不會掃興」、「記得用膠帶貼在身上，比較不佔行李空間」、「快去闖闖看，我們想要看結(笑)果(話)」。

也有人奉勸原PO三思，「我之前也是這樣...被要求開行李箱檢查，記得放在好拿好整理的地方就好」、「個人經驗，會被開行李箱檢查並且盤問」、「自己都覺得有疑慮的事就不要做」、「認真別搞自己，被誤會後浪費的時間精力得不償失」、「檢查會很花時間…你會笑不出來」。

最後原PO致電安檢客服詢問後得知，不需要特別標籤註明或是奶粉罐裝，可用夾鏈袋包裝沒關係，因X光儀器檢查可以區分粉狀物是否為違禁品，若為違禁品，顏色會不一樣；倘若安檢仍執意要打開行李檢查，請配合將奶粉倒一點點出來即可。

安檢人員指出，基本上出境會特別檢查，入境韓國就不會再儀器檢查行李了，若是較嚴格的國家如新加坡，可能就會二次檢查。原PO也補充說「若要放在隨身行李，奶粉量不得超過兩餐份量，以上資訊也提供給需要的人參考」。