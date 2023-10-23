大部分人要儲蓄時會把錢存在銀行中，不少爸媽為了讓小孩子有儲蓄習慣，則會買撲滿、存錢筒給小朋友，但也有人會偷偷藏私房錢，將錢財放在其他人意想不到的地方。一名網友就用千元鈔票把一個20公升的水桶給塞滿，並在今（23）日開箱，引起超過9000人關注。

一名網友今日清晨就在臉書「爆廢公社二館」貼出一張照片，只見一個20公升大的水桶裡面居然全是千元大鈔；原PO透露，他花費2年的時間才順利將水桶塞滿，等算完後馬上公布答案。

不料，這一算就算到下午4點多才更新貼文，原PO指出水桶內一共有490萬5000元，並說「唉～比我預估的少太多了…如果把桶子塞到十分緊，相信應該可以到550-600萬，要快拿去銀行了」。

一篇文章瞬間超過9000人按讚，驚呼「這有幾百萬了吧」、「哇！這好誇張」、「兩年存這樣，想知道樓主的收入」、「放銀行還能生利息耶」、「這是把千元大鈔當硬幣在存嗎」、「要不要再挑戰大一點的」、「板主有考慮下一個挑戰用水塔嗎？」