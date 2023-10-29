房價居高不下，不少人為頭期款苦惱，一名女子為存頭期款買房，每天走路上班、夏天洗冷水澡、、從公司帶飲用水回家，一個月最多也才存5000元，問網友怎麼存錢，網友看了她的儲蓄法全傻眼，建議她除了原有的工作外，須再額外增加收入，不能只是領死薪水、存錢。

原PO前天（27日）於PTT八卦板指出，為存頭期款，每天不吃早餐、下班裝滿飲用水回租屋處、走路上班、買大賣場最便宜生活用品及貓砂、夏天不開熱水、洗澡用臉盆接水沖馬桶、買夜市的衣服、去自助洗車、加油選贈品最多的加油站等。

原PO過著沒有品質的生活，一個月才存5000元，本想下班跑外送，又考量自己不太會騎車而放棄，「大家都怎麼存到頭期款？」

網友看了她的存錢法都瞠目結舌，「這種存法也太可悲了」、「存錢不在於省錢，在於好幾份額外收入」、「不要養貓、不要養車，錢就會多了」、「妳這存法，存100年可能都沒人家出生就有的祖產多」、「妳如果省成這樣子，只能存5000元，主要的問題還是在於賺得太少。」