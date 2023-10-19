威力彩19日頭獎未開出，目前已連六摃，台灣彩券表示，預估下期（10月23日）預估銷售0.8～0.9億元，頭獎累積金額預估為上看3.7億元。詳細派彩公告仍需以台彩官網公布為主。

威力彩再摃 下期頭彩預估上看3.4億元
威力彩今飆3.1億 財神獨寵3生肖 羊快下注發橫財
跌破700萬對 陸結婚人數9年連降 去年人數降10.6％
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