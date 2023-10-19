威力彩連六摃 下期預估頭獎上看3.7億元 23:322023/10/19 工商 黃惠聆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 威力彩連六摃，預估下期（10月23日)頭獎上看3.7億元。(資料照片) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 威力彩19日頭獎未開出，目前已連六摃，台灣彩券表示，預估下期（10月23日）預估銷售0.8～0.9億元，頭獎累積金額預估為上看3.7億元。詳細派彩公告仍需以台彩官網公布為主。 威力彩再摃 下期頭彩預估上看3.4億元 威力彩今飆3.1億 財神獨寵3生肖 羊快下注發橫財 跌破700萬對 陸結婚人數9年連降 去年人數降10.6％ #威力彩 #頭獎 #下期 #連六 #頭獎上看 也許您會感興趣 推薦閱讀 《傳產》政府打房這數據很有感 台北市買氣創6年新低 14:282023/10/16 財經 大樂透頭獎1.95億一注獨得 財神爺降落這縣市 22:522023/10/17 財經 油價蠢蠢欲動 能源類股基金連6周買超 12:212023/10/16 財經 陳鳳馨認藍營並非「不想做民調」 示警1事：連棄保都沒機會 07:592023/10/18 政治 台糖綠揚高爾夫球場啟用20年 邀請阿公阿嬤體驗打球 16:542023/10/18 生活 《其他電》今年營收連3高有譜 亞翔回穩上攻 12:582023/10/16 財經 雲林登革熱確診＋6 集中在古坑與斗六 18:412023/10/16 生活 六和廠長猝死宿舍 家屬赴機械廠外陳情淚求公司說明 12:112023/10/16 社會 憂中東亂局 韓國央行連六度凍結利率 23:322023/10/19 財經 桃園萬聖城周六登場 陳芳語、鼓鼓變裝開唱 11:152023/10/16 生活 侯友宜逛六合夜市 喊話開放陸客「生意會更好」 22:132023/10/19 政治 安心亞玩遊戲超瘋狂 温昇豪被痛打直罵「肖查某」 11:472023/10/19 娛樂 雲林麥寮福利多 六輕敦親睦鄰金外配也可申請 15:592023/10/17 生活 台彩推新刮刮樂「加倍旺」 獎金有機會10倍翻 13:072023/10/17 財經 3天2夜66萬！飯店207坪「總統行館」限量開賣 00:042023/10/18 生活 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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