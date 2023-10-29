婚宴紅包禮金包多少是一門學問，一名男子抱怨，近日參加認識10幾年男同學的婚宴，他帶一家4口參加僅包600元，事後同學看禮金簿氣炸，直接和他絕交，他不覺得自己包太少，說600元都可以吃20盤爭鮮壽司，將其PO上網討拍，反被一票網炮轟「厚臉皮。」

原PO今（29）日於《爆料公社-匿名公社》指出，認識10幾年的男同學在五星級飯店辦婚宴，席開20桌，他帶妻子和兒女共4人吃喜酒，紅包只包600元，事後同學看禮金簿得知，氣得和他絕交，但他認為600元到爭鮮可吃20盤壽司，「真的是我包太少嗎？」

網友看到原PO奇葩的邏輯，紛紛傻眼，「一家4口包600元去吃五星飯店，這到底要多大的自信和厚臉皮才做得出來？」、「要是我也跟你絕交，現在爭鮮一盤也要40元了，連流水席都不止這價錢」、「紅包金額都會寫在禮金簿上，你都不會覺得丟臉或不好意思嗎？」

也有人分享自己遇過的狀況，「遇過男同學去參加女同學的婚禮，也是包600元，喜宴結束還打包走一瓶紅酒」、「我表妹結婚時辦在台南，我是收禮金的，鄰居一家11個說擠一桌，禮金包1200元。」