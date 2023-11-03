大陸女星秦嵐早年演出《還珠格格3天上人間》的知畫和2018年熱門古裝劇《延禧攻略》富察皇后，讓她在台灣打開知名度，更是大陸電視圈爭相邀約的來賓。秦嵐是明星姐弟旅行真人秀節目《花兒與少年5》的固定班底之一，最新一集被其他女星讚條件好不用著急結婚生子，沒想到她秒變臉，激動地說「急啊」，讓全場笑翻。

大陸真人秀節目《花兒與少年5》還沒開播就因卡司陣容引起討論，姐姐們包括秦海璐、秦嵐、辛芷蕾、迪麗熱巴和趙昭儀，兩位弟弟分別是王安宇跟胡先煦；最新一集節目中，眾人在機場等待時聊到結婚生子，37歲的辛芷蕾向兩位妹妹說，千萬不要把結婚生子當任務，這樣就沒勁了。

秦嵐一臉激動認了著急結婚生子。（圖／摘自微博）

辛芷蕾接著比著44歲的秦嵐，表示「妳看看妳姐著急嗎？」間接想用還未婚的秦嵐做比喻，24歲的趙昭儀立刻稱讚秦嵐，「我姐這條件用著急嗎？」；沒想到鏡頭帶到秦嵐，她馬上一臉激動地直說，「急啊急」，表情和口氣都明顯感受到秦嵐真的想趕快嫁人生小孩。

其實秦嵐去（2022）年被爆出與小她10歲的男星魏大勛交往，還有兩人同遊觀光勝地三亞的照片流出，她被問及戀情也沒有否認，讓外界相當好奇他們是否會開花結果。而秦嵐年輕時曾和黃曉明在一起，戀情僅維持3年；之後秦嵐傳出與導演陸川熱戀，但最後也是無疾而終。