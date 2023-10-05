女星李千娜今（5日）宣布和黃尚禾登記結婚，甜蜜迎來第二春，其實她參加選秀節目《超級星光大道》時，就被爆出19歲結婚生子，她也大方承認，之後進演藝圈後，和導演于中中、「Echo」李昶俊及是元介有過一段情，其中被是元介單分面說分手傷她最深。

李千娜參加《超級星光大道》走紅，之後被爆出19歲就結婚生子、23歲離婚，而她也大方承認，認為有小孩不是丟臉的事，沒有什麼不能說，育有2子的她，也會抽空參與孩子的重要時刻。

而李千娜雖然離過後，但絲毫不影響她的桃花，拍第一部電視劇《前男友》時，天天被導演于中中痛罵，結果罵出感情，兩人交往半年，于中中爆出和女星過從甚密，因此分手。

李千娜和Echo姊弟戀維持6年。（圖／中時資料照）

之後李千娜認識小2歲的Echo，姊弟戀維持6年，男方也求婚成功，未料最後感情昇華成家人，因此和平分手；而李千娜在拍《守著陽光守著你》時，和是元介擦出愛火，被拍到牽手約會，2021年4月認愛，沒想到1個禮拜後，是元介單分面宣布分手。是元介表示，女方憧憬的是愛情，他想要的是生活，且被偷拍後，本來單純的美好不見了，開始出現不平衡和壓力。

李千娜被是元介單方面分手。（圖／中時資料照）

李千娜和黃尚禾穩定交往2年後結婚。（圖／中時資料照）

李千娜和黃尚禾在電影《少年吔》中飾演情侶，兩人假戲真做，穩定交往2年決定修成正果，幸福迎來第二段婚姻。