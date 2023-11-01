許多新人會在婚禮上安排「新娘丟捧花」的橋段，傳遞自己的幸福，不少單身女性會搶著接花，希望能沾到新人的喜氣，早日步入婚姻。不過有位人夫透露，日前和老婆一起參加友人婚禮，期間老婆竟被朋友叫上台一起抽捧花，讓他無法理解，怒轟「是希望我老婆跟我離婚嗎？」。

一名網友在臉書社團「匿名2公社」發文表示，日前和老婆一起參加老婆朋友的婚禮，到了抽捧花環節時，該名友人卻突然請他老婆上台抽捧花，讓他忍不住怒轟「是希望我老婆跟我離婚嗎？」。

原PO透露，對方曾參加過他們的婚禮，不可能不知道兩人已婚，且該名友人還在台上指定老婆當接收捧花的人，而夫妻二人在先前從未被告知要參與遊戲，認為對方的舉動很失禮，讓自己和另一半都感到非常錯愕。

原PO也強調，自己當初辦婚禮前，都有先徵求朋友玩遊戲的意願，無奈直言「因為是朋友，是閨蜜，所以可以不用考慮到別人另一半的感受嗎？」。

貼文曝光後引發熱議，網友紛紛留言安慰原PO不要太認真，「可能沒人想上台玩遊戲，湊個人數而已，不要想太多，除非你老婆搶著要拿到，而且還很開心拿到捧花…」、「湊個數而已，不要那麼認真，還是你對你自己的婚姻沒信心？」、「湊人數而已吧！可能早就內定好了」、「只是湊人數玩遊戲，而且你老婆一定是美女，而且是新娘認定的『真閨蜜』，才被指定」。

也有網友表示可以立刻扭轉局面，「可以當場再求婚一次，確保老公的地位」、「等你老婆抽到捧花，你立馬衝上台牽著老婆的手單膝下跪說，『美女，嫁給我吧…』」。