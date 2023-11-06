男星唐禹哲以偶像劇《終極一班》、《花樣少年少女》、《終極一家》中之角色成名，2020年他在記者會上大方認愛小13歲白富美女星蘇小軒，猛誇女友樂觀到不可思議，昨(5)日傳出唐禹哲在陸綜《披荊斬棘》求婚成功，他也在當晚深夜寫下自己心情：「我們一定會帶著所有人的祝福一直走下去！」

唐禹哲的求婚橋段並非事先安排，而是在錄製陸綜《披荊斬棘》總決賽時，被其他哥哥拱求婚後，在現場觀眾與節目組的見證下，自己下定決心邁向人生下個階段，不過實在太過臨時，所以求婚的戒指先借用林志穎的。

求婚當晚，唐禹哲也在微博感性寫下：「就像哥哥們說的，人與人之間無論是相識的緣分，還是感情，都是在恰到好處之中發生的。」求婚一直都在他的規畫之中，但沒想過會生在當晚，「擇日不如撞日」，謝謝其他兄弟們為他安排這個驚喜，感謝能39歲的這一年，擁有了對的人，更收穫了我人生中這麼重要的一幫兄弟，他也向粉絲喊話：「謝一路走來不管我身處何處，一直不離不棄陪著我的粉絲們。我們一定會帶著所有人的祝福一直走下去！」

2020年6月，唐禹哲在記者會上大方認愛蘇小軒，並透露兩人是在朋友婚禮上認識的。他大誇女友樂觀到不可思議，「跟什麼樣的人在一起，會被她影響，現在的確有比較活潑一點，變得比較開心。」對於兩人之間13歲的年齡差，他表示不是太大的問題。