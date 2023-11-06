南韓演員李東健與女星趙胤熙因合拍韓劇《月桂樹西裝店的紳士們》相戀，2017年奉女成婚，但婚姻僅維持3年便畫下句點，目前女兒撫養由趙胤熙扶養；日前李東健成為《我家的熊孩子》班底，首次在鏡頭前吐露了離婚後的心情，談及過往情史，他坦言害怕女兒未來會上網後，看到自己先前的負面新聞。

李東健在最新一集《我家的熊孩子》，與製作單位進行事前訪談時直言，自己因大眾始終帶著有色眼鏡看他，因此已徹底放棄戀愛這件事「我的外號是演藝圈義慈王（百濟時代貪戀酒色的王國昏君，傳聞迎娶了3千宮女），看YouTube上講藝人緋聞時，最後總會提到我，例如『演藝圈義慈王依然是李東健』，一開始覺得很生氣，為何要這樣對我？」。

然而，製作單位回：「應該也不可能一輩子不談戀愛吧？」，李東健解釋，因為女兒在一年就可以使用手機，到時候會在網上搜尋爸爸的名字「我現在也覺得很抱歉，讓她看到那些內容，我會覺得很丟臉很抱歉」接著製作單位再問，之後是否不會再公開戀愛，李東健也直言「希望不要，不論是公開認愛還是戀愛」。

事實上，李東健出道25年來，除沒被拍到實證以及認愛的對象以外，與女星金玟廷、韓智慧、車藝蓮、T-ara朴芝妍的戀情都是外界所知的，而他時常因戲生情，也被調侃「拍一部戲就換一個女友」。