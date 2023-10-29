婁峻碩27日驚喜宣布，在馬爾地夫向交往近7年的焦凡凡求婚成功，好消息一出，許多粉絲朋友湧入貼文底下留言祝福。昨（28）日，好友KID的YouTube頻道《野人七號部落》曬出影片，卻讓大批網友直呼「完了」，釣出婁峻碩緊急留言解釋。

婁峻碩求婚成功，《野人七號部落》透過IG曬出一段影片，原來是婁峻碩3年前上節目作客，當時KID問「你求婚囉？」，婁峻碩則回應「還沒呀，未來啊」，更直言「我都會娶姓焦的」，緊接著KID又問「（求婚）你會找我嗎」，婁峻碩肯定回應「我一定會找你」，他表示，如果求婚的時間與KID工作撞期，就會延期等他，兩人還在鏡頭前打勾勾互許承諾，婁峻碩更直言如果沒做到，就用木炭燙私密處。

《野人七號部落》頻道挖出影片，釣出婁峻碩緊急回應。（圖／翻攝自野人七號部落IG）

《野人七號部落》頻道挖出這段影片，打趣道「一言為定，真的無怨無悔」，貼文逗笑許多網友，留言直虧「完了芭比Q了」、「這下真的焦了」、「完了完了炭ㄐㄐ」、「真的要焦急了」。婁峻碩火速留言解釋「欸不是…我說的是婚禮啊…不是…乾肥肥（節目剪輯師）惡魔剪…是這樣嗎…不要啦…」，剪輯師則笑稱「這次幫不了因為你真的是說求婚，KID特地跟我講，哈哈哈」。

婁峻碩向女友焦凡凡求婚成功。（圖／翻攝自焦凡凡臉書）

據悉，焦凡凡先前主持KID婚禮，被拍到小腹微凸，疑似有孕，被問是否雙喜臨門？婁峻碩經紀人則表示：「沒有懷孕，謝謝大家祝福，目前小倆口在國外度假，先不打擾他們，有好消息會通知大家」。