吳宗憲、KID（林柏昇）、坤達主持的《綜藝玩很大》慶祝9週年特別和發億金庫合作，推出《綜藝玩很大》Ｘ發億金庫聯名保險箱。談到保險箱，吳宗憲表示自己是金庫重度使用者，「尺寸越大越好！符合自己的財力。家裡的兩台點鈔機24小時不眠不休，一台點鈔機因為操勞過度壞掉，現在急需再補一台才能算清楚家裡的鈔票到底有多少？」KID在旁大誇他財力雄厚，應該開一個宗憲銀行。

吳宗憲近年來事業得意投資有道非常成功，他特別開示：「古語道：『有財要有庫』如果一個人一直拚命賺錢之後，要知道把金庫填滿，不然左手賺的右手又花光了！到時候還是會一場空。所以財庫是很重要的。」

上月10日補辦婚宴的KID，從吳宗憲手中收下百萬支票後隨即鎖進保險箱中，不難看出對保險箱的依賴，「我是直接受惠者，自己的銀行存款簿和老婆的婚戒，都放在最安全的地方。而且有指紋辨識功能，不怕忘記密碼十分保險」。