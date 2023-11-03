38歲女星李千娜上個月與演員黃尚禾登記結婚，不久後再公開懷第三胎的喜訊，證實目前懷孕近4個月。今（3日）李千娜分享超音波照，透露肚子裡的寶寶是男生，四肢都很修長。

李千娜3日在IG分享兩張超音波照，寫下：「展現一番還跟我們Say Hello，然後就害羞把頭埋起來不想露臉了，這個手長腳長的Boy」，證實胎兒的性別是男生。喜訊傳開後，網友狂刷一排恭喜的留言，祝福李千娜、黃尚禾。

李千娜5天前為公益路跑活動開唱，這也是她懷孕後首度公開現身，四肢纖細、腹部平坦，看不出懷孕近4個月。她透露孕期各種不適都遇到了，「孕吐、頭暈都有，而且我本來不吃甜不吃冰的，但現在好喜歡喝奶茶和冰，會減緩孕吐得不舒服」。

李千娜懷孕後反而瘦兩公斤。（圖／中時資料照）

李千娜自爆上圍增加一個罩杯，但體重不增反減，瘦了2公斤，現在她對食物較挑剔，一早起來開始滑外送平台，滑到寶寶滿意為止。李千娜透露得知懷孕、第一次照超音波時，黃尚禾感動到哭出來，之後一手包辦所有的家事，不讓孕期不適的李千娜有動手的機會。此外，黃尚禾每晚都會對著李千娜肚子裡的男寶說話，還列了小朋友的歌單，相當有爸爸的架式。