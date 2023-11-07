YouTube頻道「欸你這週要幹嘛」由姊姊Ariel、妹妹Shine及弟弟阿勳組成，經常分享日常與旅遊生活，受到不少粉絲喜愛。日前，Ariel帶著姑婆富士山河口湖旅遊，姑婆在賜良緣的地方祈福她趕快結婚。沒想到Ariel 就在6日社群曬出自己被男友求婚的照片，寫道：「今天我被求婚了，然後說了我願意」消息一出，吸引許多粉絲祝福。

Ariel原本是一位上班族，每到周末放假時，因為不想浪費假期待在家裡，她總是問身邊的人：「你這週要幹嘛？」引發了她開始拍片，記錄家人和朋友的日常生活和周末出遊，沒想到意外地引起熱烈的回響，如今頻道已有106萬人訂閱。

Ariel 在6日曬出帶著姑婆前往日本去富士山河口湖觀光，途中來到能夠賜良緣的地方，她笑說幫70多歲姑婆找到「第二春」，結果姑婆羞喊：「我不要第二春，我要恩恩（Ariel）趕快結婚！」沒想到Ariel 6日在「欸你這週要幹嘛」社群曬出自己被男友Ken求婚的照片，並寫道：「今天我被求婚了，然後說了我願意。」

消息一出，立刻吸引上萬粉絲按讚，星座專家唐綺陽也留言：「天啊天啊天啊，恭喜恭喜，所以我們的埃及之旅是蜜月嗎 」，許多人紛紛留言祝福：「恭喜啊～～今天影片婆婆才希望你趕快結婚 」、「恭喜」。