許多人在國內找不到能一起扶持人生的另一半時，可能會將範圍擴大到其他國家。一位自認外型不佳的單身男子近日表示，他經濟條件不錯，每個月固定有20萬的房租收入，由於沒有桃花、性慾又大，所以他每個月都會花約5萬元解決需求，不過近期他開始思考是否在越南找另一半，因此忍不住上網詢問相關知識，貼文一出引發熱議，許多網友認為，以他的思考邏輯，就算結婚了還是會向外尋求慰藉，不如就此安於現狀。

原PO在臉書社團「匿名2公社」發文表示，他的外型不受一般女生喜歡，不過經濟條件不錯，除了存款外，每個月還固定有20萬元的房租收入，由於他的性需求很大，「幾乎每月花5萬在吃魚喝茶」。

原PO指出，近日他開始思考，與其花錢解決性需求，不如花錢在越南尋找另一半，「就算是真的對方喜歡我的錢，但我覺得各取所需」；而他現在的性經驗已經逼近600人，其中約有30%是越籍人士，「但真的看上眼的，真的不到5個…」，因此忍不住上網詢問其他人跨國戀愛的經驗。

對此，許多網友紛紛回應，「就算娶了你也是會一直出去喝茶，何必呢？」、「你娶越女，吃膩了，最後還不是去開查某」、「還是去喝茶吧，依照你的疑慮，同一款茶喝不到半年就膩了」、「娶了還是會去吃魚喝茶，不如不要娶」、「為什麼會有那種，你要結婚不會被女生打槍的奇怪想法」。