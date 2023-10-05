小犬為西部帶來強大風勢，台南市從昨天下午開始，有零星災情傳出，包括中西區竟有大樓磁磚脫落，下起陣陣磁磚雨、還有診所大門玻璃碎遭吹破散落一地。深夜10點多，台南市南門路有一株超過10米高的路樹不堪強風吹襲倒塌，幸好沒有造成民眾受傷，工務單位獲悉後立刻進行移除。

台南中西區路樹深夜倒塌 ，占據車道急封閉移除。(翻攝自記者爆料網)

市府獲報後，立刻則由工務處前往鋸除，抵達現場時，發現倒塌路樹已橫躺路中占據車道，造成汽機車無法通行，警方立刻封鎖道路，進行雙向管制通行，現場現由工務局人員將路樹切割移置。