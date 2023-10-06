颱風災損嚴重 台東縣2國小下午緊急停班課 12:202023/10/06 中時 蔡旻妤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台東縣政府今天宣布，達仁鄉土坂國小及安朔國小自6日中午12時起停止上班、停止上課。（蔡旻妤攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台東縣政府今天宣布，達仁鄉土坂國小及安朔國小受颱風災損嚴重，考量學生安全，自6日中午12時起停止上班、停止上課。 雲林沿海停電嚴重 麥寮鄉豐安國小、橋頭國小明停課 小犬颱風持續減弱遠離 高雄市明正常上班上課 強風吹起 「鹽塵」供電不穩 麥寮高中臨時宣布停課 #小犬颱風 #停班 #停課 #台東縣 #國小 也許您會感興趣 推薦閱讀 屏東縣明沒颱風假 恆春半島13學校停班、1鄉鎮停班課 20:152023/10/05 生活 小犬颱風打亂東部船班 6日午後將加開船班疏運 11:372023/10/05 生活 連兩天颱風假夢碎！ 嘉義縣明正常上班上課 20:072023/10/05 生活 宜蘭颱風假數百便當訂單遭取消 8折出清熱心網友買光光 19:092023/10/05 寶島 小犬強風吹落雲林高壓電線 3萬餘戶停電 台電全力搶修 10:422023/10/05 生活 攝影玩家大崙山拍縮時 紀錄小犬颱風帶來金色琉璃雲海 11:292023/10/06 生活 「小犬」17級風肆虐恆春半島多處停電 10所學校6日停課 17:322023/10/05 生活 小犬颱風來襲 公路局預警性封閉7路段 13:132023/10/05 生活 小犬颱風滯留移動慢！ 明下午才脫離陸地 12:252023/10/05 生活 曾被斷腳筋登上新聞版面 柔術教練強吻女童下場慘了 11:082023/10/06 社會 影》小犬颱風來襲 台中鐵皮屋搖晃嚴重 屋主緊急拆除 13:242023/10/05 社會 明3縣市可能達颱風假標準 有望提前放國慶連假 11:172023/10/05 生活 小犬狂襲小貨車也吹翻！ 蘭嶼居民躲廁所避難 12:472023/10/05 生活 新竹以南全放假 新竹人喊「巨城見」 結果今停業 08:062023/10/05 生活 小犬「消風」遠離 陸警解除！驚人對比照曝 六地豪雨特報 04:532023/10/06 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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