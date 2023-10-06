台東縣政府今天宣布，達仁鄉土坂國小及安朔國小受颱風災損嚴重，考量學生安全，自6日中午12時起停止上班、停止上課。

雲林沿海停電嚴重 麥寮鄉豐安國小、橋頭國小明停課
小犬颱風持續減弱遠離 高雄市明正常上班上課
強風吹起 「鹽塵」供電不穩 麥寮高中臨時宣布停課
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