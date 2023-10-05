「2022 Mattauw大地藝術季─曾文溪的一千個名字」，帶領公民重新認識曾文溪，獲日本優良設計獎金獎肯定。(台南市文化局提供／曹婷婷台南傳真)

世界4大設計獎之一、有東方設計奧斯卡美譽的日本優良設計獎GOOD DESIGN AWARD，於東京時間10月5日下午1點半，宣布獲選20名GOLD AWARD金獎得主名單，「2022 Mattauw大地藝術季─曾文溪的一千個名字」成為台灣今年唯一獲得該國際設計獎項金獎肯定的藝術行動。

台南市政府文化局表示，3年一期的Mattauw大地藝術季是跨縣市、長期的倡議型藝術行動，讓公民得以重新審視自身與水文的關係，擴大流域共同體的想像，並試圖跨越政府治理疆界，召喚公民參與行動，回應極端氣候下的「關鍵帶」問題。

「2022 Mattauw大地藝術季─曾文溪的一千個名字」由台南市政府文化局及國立台南藝術大學藝術創作理論研究所教授龔卓軍領軍策展，文化局長謝仕淵表示，日本優良設計獎GOOD DESIGN AWARD創立已67年，是具國際影響力及公信力的大型設計獎項，大地藝術季從超過5000件參賽作品中脫穎而出，一舉拿下獲獎機率低於0.3％金獎，策展與設計實力堅強。

他也感謝總策展人龔卓軍的精心策畫及所有參與計畫的子計畫策展人、參展藝術家、企業、社區大學、學校及在地社群的鼎力相助。

龔卓軍得知得獎消息，既驚訝又開心，他表示，能從眾多參賽作品中脫穎而出，要感謝團隊策展人與文化局的全力投入與無私奉獻，尤其3年籌備過程面臨到許多挑戰，才能一路過關斬將，就連報獎過程也有許多貴人與轉譯者投入指導，才能先後通過Best 100考驗與進階榮獲日本2023 Good Design「優良設計金獎 ( Gold Award ) 」肯定。

龔卓軍提到，Mattauw大地藝術季獲獎象徵對藝術季「過程設計」與「社會設計」的認同，也充分呈現整個團隊在公私協力、機動調整隊形與彼此互助的能動性。他說，Mattauw大地藝術季的踏查行動目前仍持續加深，此次獲得金獎讓團隊能堅定地茁壯紮根，並繼續做下去。

文化局指出， 2022年Mattauw大地藝術季帶領公民重新認識曾文溪，並透過藝術手法為曾文溪流域生命注入更精采多元視野，開啟台南水域共同體文化行動的全新篇章，也成為台南400得以重新梳理人與土地關係的重要基礎；2025 Mattauw大地藝術季已進入籌備期，未來將與曾文社區大學合作開班，引領更多想認識大地藝術季策展理念與內容的公民加入。