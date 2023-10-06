民進黨創黨元老魏耀乾雖已退出民進黨，6日在新營區宣布將以「黨外」參選第1選區立委，譴責民進黨執政後快速貪汙墮落，自詡用「人生最後一哩路」對抗民進黨，前台南縣長蘇煥智站台力挺。

魏耀乾今年73歲，曾是「黨外」大老之一，民進黨成立創黨大會時，與游錫堃、蘇貞昌是3人主席團，身兼總務長，組黨後任中央財務長，返鄉擔任兩屆立委。

自謂看盡民進黨30年政治起伏，魏耀乾深感民進黨在派系操控下，墮落為獨大貪汙的鴨霸黨，擔心台灣的公務員退撫金、勞保基金、勞工退休金與郵政儲金等4大基金會因民進黨貪汙下倒台。在心懷罪惡感與責任感下，決定在人生最後一哩路出馬再戰，角逐立委。

不覺得年紀是選舉的阻礙，魏耀乾舉李登輝、彭明敏與美國總統川普都是高齡選舉，他在參選聲明中從台灣的國際政局談到地方自治，闡述政治理念，強調當選立委將主張台灣的老人年金、農漁保與殘障津貼都該提高到最低工資的一半，保障弱勢族群生活。

抨擊民進執政在台南「不生雞蛋，只放雞屎」魏耀乾痛斥學甲88槍擊案令台南變成黑道故鄉，預料光電將在總統選後大開放，破壞台南市七股區到嘉義布袋沿海的養殖生態。

蘇煥智以末代台南縣長身分，提到台南市升格直轄市後資源都在西南角，溪北與山區邊緣化問題嚴重，痛斥民進黨完全執政變一言堂，尤其廢掉當初由農民捐錢捐地的農田水利會自治團體，等於沒收農民財產。才會迫使創黨大老魏耀乾出走選立委。