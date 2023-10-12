前民進黨雲林縣議員顏旭懋2021年涉嫌與藥腳利用漁船走私上億安毒入台，讓530公斤安毒流入市面，一審依運輸毒品罪重判他無期徒刑。該案上訴至高雄高分院，12日宣判，維持原判。對此，名嘴歷史哥酸民進黨總統參選人賴清德，貪腐事證要多具體，才能揭破民進黨假清高的面具？

判決指出，2021年4月，顏旭懋趁漁船出港前，約集團成員在高雄市見面，將記載毒品數量及走私毒品海上經緯度等資料紙條裝入紅包袋交給對方。數日後，漁船從新園鄉鹽埔漁港報關出港，依指示來到距離東沙島東南方90浬處處，向不明船舶接駁麻布袋38袋、總毛重為470公斤的安非他命後返台。未料靠岸後竟遇上海巡安檢所人員上前盤查，眾人逃逸掉落1袋而曝光走私案。檢警當時預估，至少有530公斤的安毒已流入市面。

法官痛斥，縣議員是代表縣民的民意代表，工作涉及眾人之事，本應以人民福祉為依歸，顏竟貪圖運輸毒品私利，嚴重侵害國民身體健康，嚴重背離選民期待。犯後態度惡劣，一審法官判顏男無期徒刑、褫奪公權終身。該案上訴至高雄高分院，維持原判，可上訴。

「不知道『具體事證』要多具體，才能揭破黨假清高的面具？」歷史哥今(12日)發文酸賴清德，過去曾喊，請對手不要用網軍攻擊我；現在回應自己的網軍肉搜、出征女大生，卻冷處理。日前賴清德面對中山女大生質疑民進黨貪污弊案，賴竟反問「哪一個具體事件？」引爆輿論批判。

網友表示「民進黨就是個貪污腐敗的黨，害慘國家的亂源。民進黨不倒，台灣會很慘！死忠仔害慘台灣」、「民進黨不倒，台灣不會好」、「這是毒品，不是貪腐～選我正解」、「因為族繁不及備載，所以要女學生舉出具體事證」、「是不好意思回答、只好甩鍋給女大生」。

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